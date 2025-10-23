 
Nike Sportswear 女子仿羊羔绒夹克 - 暗橙色/冰番石榴色

Nike Sportswear

女子仿羊羔绒夹克

35% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子仿羊羔绒夹克具有柔软质感，缔造温暖舒适的穿着体验，令你无惧寒冷天气。超宽松版型搭配落肩衣袖，塑就宽松休闲感受，营造充裕叠搭空间。梭织里料，顺滑亲肤。


  • 显示颜色： 暗橙色/冰番石榴色
  • 款式： FB8696-832

Nike Sportswear

35% 折让

Nike Sportswear 女子仿羊羔绒夹克具有柔软质感，缔造温暖舒适的穿着体验，令你无惧寒冷天气。超宽松版型搭配落肩衣袖，塑就宽松休闲感受，营造充裕叠搭空间。梭织里料，顺滑亲肤。

产品细节

  • 左袖口饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 全长拉链开襟设计
  • 侧边口袋设计
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗橙色/冰番石榴色
  • 款式： FB8696-832

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。