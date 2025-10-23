 
Nike Sportswear 女子全长拉链开襟夹克 - 帆白/中橄榄绿/晶洞水鸭青/暗硫色

Nike Sportswear

女子全长拉链开襟夹克

¥699

选择舒适的 Nike Sportswear 女子全长拉链开襟夹克，在寒冷天气里为衣橱再添一件珊瑚绒衣物。


  显示颜色： 帆白/中橄榄绿/晶洞水鸭青/暗硫色
  款式： DC6734-133

Nike Sportswear

¥699

柔软舒适

选择舒适的 Nike Sportswear 女子全长拉链开襟夹克，在寒冷天气里为衣橱再添一件珊瑚绒衣物。

柔软宽松

珊瑚绒面料柔软舒适，搭配梭织覆面，缔造对比效果。落肩设计，营造休闲宽松穿着体验。

实用元素

正面拉链口袋，让你安心存放物品，袖口和下摆的包边提升耐穿性。

产品细节

  宽松版型，休闲舒适
  面料/口袋：100% 聚酯纤维
  可机洗
  显示颜色： 帆白/中橄榄绿/晶洞水鸭青/暗硫色
  款式： DC6734-133

