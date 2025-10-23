Nike Sportswear
女子全长拉链开襟夹克
¥699
售罄：
此配色当前无货
选择舒适的 Nike Sportswear 女子全长拉链开襟夹克，在寒冷天气里为衣橱再添一件珊瑚绒衣物。
- 显示颜色： 帆白/中橄榄绿/晶洞水鸭青/暗硫色
- 款式： DC6734-133
柔软舒适
柔软宽松
珊瑚绒面料柔软舒适，搭配梭织覆面，缔造对比效果。落肩设计，营造休闲宽松穿着体验。
实用元素
正面拉链口袋，让你安心存放物品，袖口和下摆的包边提升耐穿性。
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
