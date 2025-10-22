Nike Sportswear
女子全长拉链开襟连帽衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子全长拉链开襟连帽衫焕新采用出众轻盈面料，打造经典外观。 落肩设计，塑就休闲外观，罗纹袖口打造多变穿搭风格。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CV8619-010
柔软针织，基本佳选
其他细节
- 针织面料，柔软舒适
- 落肩设计营造舒适穿着体验
- 正面口袋帮助存储物件
产品细节
- 50% 聚酯纤维/25% 棉/25% 粘纤
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
