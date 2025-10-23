 
Nike Sportswear 女子全长拉链开襟连帽衫 - 黑/黑/白色

Nike Sportswear

女子全长拉链开襟连帽衫

50% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 连帽衫采用针织面料结合经典外观设计。匠心设计，塑就休闲外观，罗纹袖口打造多变穿搭风格。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CD3209-010

柔软针织，基本佳选

其他细节

  • 针织面料，柔软舒适
  • 匠心设计营造舒适穿着体验
  • 正面口袋帮助存储物件

产品细节

  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：50% 聚酯纤维/25% 棉/25% 粘纤
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。