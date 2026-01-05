Nike Sportswear
女子加绒毛衣
30% 折让
Nike Sportswear 女子加绒毛衣采用加绒面料结合超宽松版型，塑就舒适叠搭佳选。落肩设计搭配宽松衣袖，彰显休闲风范。
- 显示颜色： 淡象牙白/帆白
- 款式： HV2081-110
产品细节
- 大身整体成分：99% 锦纶/1% 其他纤维
- 衣领、下摆和袖口采用罗纹设计
- 超宽松版型
- 后领下方饰有刺绣耐克勾勾标志
- 左侧袖口饰有梭织运动员标签
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
