 
Nike Sportswear 女子加绒精裁长裤 - 黑/煤黑

Nike Sportswear

女子加绒精裁长裤

19% 折让

量身打造，舒适体验。Nike Sportswear 女子加绒精裁长裤采用厚实面料，表面加绒，内里顺滑，塑就挺括外观，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： HV5142-010

其他细节

  • 正面按扣拉链门襟，打造简约利落外观
  • 弹性后腰设计结合中腰剪裁，塑就恰到好处的贴合感
  • 裤脚外侧搭配隐藏式拉链，可供打造多变造型

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 缎面衬里口袋
  • 正面和背面中央均融入针裥元素
  • 后身压纹运动员贴片
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： HV5142-010

