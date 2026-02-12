Nike Sportswear
女子加绒精裁长裤
19% 折让
量身打造，舒适体验。Nike Sportswear 女子加绒精裁长裤采用厚实面料，表面加绒，内里顺滑，塑就挺括外观，适合日常穿着。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： HV5142-010
其他细节
- 正面按扣拉链门襟，打造简约利落外观
- 弹性后腰设计结合中腰剪裁，塑就恰到好处的贴合感
- 裤脚外侧搭配隐藏式拉链，可供打造多变造型
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 缎面衬里口袋
- 正面和背面中央均融入针裥元素
- 后身压纹运动员贴片
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
