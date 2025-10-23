 
Nike Sportswear 女子加绒连衣裙 - 健身红

¥649
健身红
黑

售罄：

此配色当前无货

随时随地，魅力尽显—— Nike Sportswear 女子加绒连衣裙采用柔软加绒针织面料和宽松版型，让你尽享舒适。


柔软宽松

其他细节

  • 加绒针织面料柔软舒适，落肩衣袖赋予轻松休闲外观
  • 长袖设计，缔造舒适包覆感受
  • 胸前印有醒目“NIKE”图案和 Swoosh 标志

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
