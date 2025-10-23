Nike Sportswear
女子加绒连衣裙
¥649
售罄：
此配色当前无货
随时随地，魅力尽显—— Nike Sportswear 女子加绒连衣裙采用柔软加绒针织面料和宽松版型，让你尽享舒适。
- 显示颜色： 健身红
- 款式： CU3661-687
Nike Sportswear
¥649
柔软宽松
其他细节
- 加绒针织面料柔软舒适，落肩衣袖赋予轻松休闲外观
- 长袖设计，缔造舒适包覆感受
- 胸前印有醒目“NIKE”图案和 Swoosh 标志
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
