Nike Sportswear
女子包边紧身裤
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子包边紧身裤采用光滑的弹性面料，为你缔造舒适感受和自由无拘的运动体验。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： 865871-010
休闲舒适
Nike Sportswear 女子包边紧身裤采用光滑的弹性面料，为你缔造舒适感受和自由无拘的运动体验。
其他细节
- 弹性面料，塑就自然流畅的运动体验
- 弹性腰部设计，打造稳固的贴合感
- 脚踝部位拉链设计，易于穿脱
产品细节
- 面料：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
