Nike Sportswear 女子双面穿人造毛皮短夹克采用双面穿设计，一衣两穿，让你加倍有型。 落肩设计结合宽松衣袖，正反两面皆可营造休闲穿着感受。 一面采用人造毛皮，另一面采用梭织面料，助你随心打造百搭造型。

Nike Sportswear 女子双面穿人造毛皮短夹克采用双面穿设计，一衣两穿，让你加倍有型。 落肩设计结合宽松衣袖，正反两面皆可营造休闲穿着感受。 一面采用人造毛皮，另一面采用梭织面料，助你随心打造百搭造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。