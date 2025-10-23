 
Nike Sportswear 女子双面穿人造毛皮短夹克 - 暗橙色/冰番石榴色

Nike Sportswear

女子双面穿人造毛皮短夹克

暗橙色/冰番石榴色
黑/椰奶色

Nike Sportswear 女子双面穿人造毛皮短夹克采用双面穿设计，一衣两穿，让你加倍有型。 落肩设计结合宽松衣袖，正反两面皆可营造休闲穿着感受。 一面采用人造毛皮，另一面采用梭织面料，助你随心打造百搭造型。


  • 显示颜色： 暗橙色/冰番石榴色
  • 款式： FB8693-832

Nike Sportswear 女子双面穿人造毛皮短夹克采用双面穿设计，一衣两穿，让你加倍有型。 落肩设计结合宽松衣袖，正反两面皆可营造休闲穿着感受。 一面采用人造毛皮，另一面采用梭织面料，助你随心打造百搭造型。

其他细节

  • 一面采用人造毛皮，塑就温暖舒适体验；翻转即现梭织面料，打造简约利落外观
  • 超宽松版型，便于轻松叠搭

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 人造毛皮：100% 聚酯纤维。内层面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维
  • 只可干洗
尺寸与尺码

