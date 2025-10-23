Nike Sportswear
女子双面穿人造毛皮短夹克
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子双面穿人造毛皮短夹克采用双面穿设计，一衣两穿，让你加倍有型。 落肩设计结合宽松衣袖，正反两面皆可营造休闲穿着感受。 一面采用人造毛皮，另一面采用梭织面料，助你随心打造百搭造型。
- 显示颜色： 暗橙色/冰番石榴色
- 款式： FB8693-832
其他细节
- 一面采用人造毛皮，塑就温暖舒适体验；翻转即现梭织面料，打造简约利落外观
- 超宽松版型，便于轻松叠搭
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 人造毛皮：100% 聚酯纤维。内层面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维
- 只可干洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
