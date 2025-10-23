Nike Sportswear
女子双面穿夹克
¥899
售罄：
此配色当前无货
何不选择两款夹克汇集一身？Nike Sportswear 女子双面穿夹克采用双面穿设计，可在出行时轻松切换；全长拉链开襟设计，打造个性化包覆效果。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC5138-010
双面时尚
一件夹克，两款造型
夹克采用双面穿设计，打造专属外观。
实用元素
口袋设计助你稳妥收纳随身物品，弹性下摆和袖口帮你稳固衣身。
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
