 
Nike Sportswear 女子双面穿夹克 - 黑

Nike Sportswear

女子双面穿夹克

¥899

售罄：

此配色当前无货

何不选择两款夹克汇集一身？Nike Sportswear 女子双面穿夹克采用双面穿设计，可在出行时轻松切换；全长拉链开襟设计，打造个性化包覆效果。


  显示颜色：
  款式： DC5138-010

双面时尚

何不选择两款夹克汇集一身？Nike Sportswear 女子双面穿夹克采用双面穿设计，可在出行时轻松切换；全长拉链开襟设计，打造个性化包覆效果。

一件夹克，两款造型

夹克采用双面穿设计，打造专属外观。

实用元素

口袋设计助你稳妥收纳随身物品，弹性下摆和袖口帮你稳固衣身。

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DC5138-010

