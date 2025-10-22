 
Nike Sportswear 女子套头连帽衫 - 水洗柠檬黄

Nike Sportswear

女子套头连帽衫

¥599
水洗柠檬黄
燕麦色

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子套头连帽衫，搭配佳选。采用柔软耐穿面料，在天气转凉时可营造舒适穿着感受。风帽搭配可调式抽绳，塑就个性风范与专属包覆效果。


  • 显示颜色： 水洗柠檬黄
  • 款式： DH4091-742

Nike Sportswear

¥599

出色包覆

Nike Sportswear 女子套头连帽衫，搭配佳选。采用柔软耐穿面料，在天气转凉时可营造舒适穿着感受。风帽搭配可调式抽绳，塑就个性风范与专属包覆效果。

其他细节

  • 混纺面料，柔软舒适
  • 侧面口袋可存放小物件
  • 罗纹袖口和下摆，有助稳固衣身

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 面料：66% 棉/34% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 水洗柠檬黄
  • 款式： DH4091-742

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。