Nike Sportswear
女子套头连帽衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子套头连帽衫，搭配佳选。采用柔软耐穿面料，在天气转凉时可营造舒适穿着感受。风帽搭配可调式抽绳，塑就个性风范与专属包覆效果。
- 显示颜色： 水洗柠檬黄
- 款式： DH4091-742
Nike Sportswear
¥599
出色包覆
Nike Sportswear 女子套头连帽衫，搭配佳选。采用柔软耐穿面料，在天气转凉时可营造舒适穿着感受。风帽搭配可调式抽绳，塑就个性风范与专属包覆效果。
其他细节
- 混纺面料，柔软舒适
- 侧面口袋可存放小物件
- 罗纹袖口和下摆，有助稳固衣身
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 面料：66% 棉/34% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 水洗柠檬黄
- 款式： DH4091-742
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。