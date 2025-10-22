Nike Sportswear
女子套头连帽衫
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子套头连帽衫采用轻盈法式毛圈面料，是叠搭穿着的理想佳选。宽松版型，休闲舒适，适合日常穿着。
- 显示颜色： 椰奶色/氧气紫/水洗珊瑚红
- 款式： DJ5483-156
宽松版型，焕新衣橱
Nike Sportswear 女子套头连帽衫采用轻盈法式毛圈面料，是叠搭穿着的理想佳选。宽松版型，休闲舒适，适合日常穿着。
其他细节
- 针织面料表面顺滑，内里法式毛圈面料，巧妙运用回环设计
- 侧边口袋方便快速存放小物件
- 抽绳风帽，可供自行调整贴合度
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 椰奶色/氧气紫/水洗珊瑚红
- 款式： DJ5483-156
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
