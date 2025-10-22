 
Nike Sportswear 女子套头连帽衫采用轻盈法式毛圈面料，是叠搭穿着的理想佳选。宽松版型，休闲舒适，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 椰奶色/氧气紫/水洗珊瑚红
  • 款式： DJ5483-156

宽松版型，焕新衣橱

Nike Sportswear 女子套头连帽衫采用轻盈法式毛圈面料，是叠搭穿着的理想佳选。宽松版型，休闲舒适，适合日常穿着。

其他细节

  • 针织面料表面顺滑，内里法式毛圈面料，巧妙运用回环设计
  • 侧边口袋方便快速存放小物件
  • 抽绳风帽，可供自行调整贴合度

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
  • 可机洗
