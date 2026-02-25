 
Nike Sportswear 女子宽松中腰缎面长裤 - 冷杉绿/帆白

Nike Sportswear

女子宽松中腰缎面长裤

10% 折让
冷杉绿/帆白
黑/帆白

Nike Sportswear 女子宽松中腰缎面长裤采用宽松版型、阔腿设计和开放式裤脚，结合缎面面料，塑就出众穿着感受。滚边细节和饰有品牌标志的弹性腰部设计，为精致外观增添一抹运动气息。配色 323 为 MEOVV 同款。配色 010 为情人节系列精选配色。


  • 显示颜色： 冷杉绿/帆白
  • 款式： IH1327-323

Nike Sportswear

产品细节

  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 后身口袋采用纽扣开合
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

