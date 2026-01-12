Nike Sportswear
女子宽松中腰缎面长裤
¥649
Nike Sportswear 女子宽松中腰缎面长裤采用宽松版型、阔腿设计和开放式裤脚，结合缎面面料，塑就出众穿着感受。滚边细节和饰有品牌标志的弹性腰部设计，为精致外观增添一抹运动气息。配色 323 为 MEOVV 同款。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IH1327-010
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 后身口袋采用纽扣开合
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
