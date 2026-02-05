 
Nike Sportswear 女子宽松中腰针织长裤 - 图腾黑紫/图腾黑紫

Nike Sportswear

女子宽松中腰针织长裤

16% 折让
图腾黑紫/图腾黑紫
黑/黑/黑/黑

Nike Sportswear 女子宽松中腰针织长裤采用优质双面针织面料和精致细节，打造干净利落的外观。双面针织，质感柔软且富有结构感；正面上部褶裥设计，塑就合身外观。腿部采用宽松版型，搭配开放式裤脚，秀出你的运动鞋。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫
  • 款式： IF0322-502

产品细节

  • 后身刺绣标志
  • 腰带环
  • 按扣拉链门襟
  • 腰部两侧融入弹性拼接设计
  • 插手口袋
  • 后身口袋
  • 50% 莫代尔纤维/50% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。