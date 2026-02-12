Nike Sportswear 女子宽松仿羊羔绒夹克采用宽松仿羊羔绒设计，可在气温下降时拉上拉链，营造非凡舒适的温暖感受。外层采用仿羊羔绒面料，搭配顺滑梭织里料。衣身采用宽松版型设计，便于叠搭。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。