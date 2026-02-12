Nike Sportswear
女子宽松仿羊羔绒夹克
25% 折让
Nike Sportswear 女子宽松仿羊羔绒夹克采用宽松仿羊羔绒设计，可在气温下降时拉上拉链，营造非凡舒适的温暖感受。外层采用仿羊羔绒面料，搭配顺滑梭织里料。衣身采用宽松版型设计，便于叠搭。
- 显示颜色： 砂岩灰粉
- 款式： IO0488-667
产品细节
- 后领下方刺绣标志
- 后领内置挂环设计
- 全长拉链开襟设计
- 弹性袖口
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 只可干洗，且干洗时请将衣服里朝外翻面
- 显示颜色： 砂岩灰粉
- 款式： IO0488-667
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
