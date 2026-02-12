 
Nike Sportswear 女子宽松仿羊羔绒夹克 - 砂岩灰粉

Nike Sportswear

女子宽松仿羊羔绒夹克

25% 折让

Nike Sportswear 女子宽松仿羊羔绒夹克采用宽松仿羊羔绒设计，可在气温下降时拉上拉链，营造非凡舒适的温暖感受。外层采用仿羊羔绒面料，搭配顺滑梭织里料。衣身采用宽松版型设计，便于叠搭。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉
  • 款式： IO0488-667

产品细节

  • 后领下方刺绣标志
  • 后领内置挂环设计
  • 全长拉链开襟设计
  • 弹性袖口
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 只可干洗，且干洗时请将衣服里朝外翻面
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。