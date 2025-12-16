Nike Sportswear
女子宽松低腰工装九分裤
¥899
经久耐穿，恒久风范。Nike Sportswear 女子宽松低腰工装九分裤采用梭织帆布面料，搭配拉链门襟、实用口袋和装饰袢等工装风细节。低腰设计，舒适贴合。
- 显示颜色： 粉白/冰银/粉白
- 款式： IF0312-103
产品细节
- 刺绣标志
- 纽扣拉链门襟
- 弹性腰部设计
- 面料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
