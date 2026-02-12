Nike Sportswear
女子宽松全长拉链开襟短款针织连帽衫
21% 折让
Nike Sportswear 女子宽松全长拉链开襟短款针织连帽衫简约休闲，彰显经典风范。法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈。衣身采用宽松版型设计。
- 显示颜色： 调色桦树色
- 款式： IO0490-051
产品细节
- 双向拉链
- 风帽搭配抽绳
- 罗纹下摆和袖口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
