Nike Sportswear
女子宽松高腰降落伞裤
22% 折让
经典运动风注入现代新意。Nike Sportswear 女子宽松高腰降落伞裤采用宽松版型，裤脚外侧融入按扣开衩设计，可供自主调节造型，尽显运动鞋魅力。利落塔夫绸面料，为你提供出色包覆。
- 显示颜色： 黑/黑/粉白/白色
- 款式： IF0335-010
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
