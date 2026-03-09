 
Nike Sportswear 女子宽松高腰降落伞裤 - 黑/黑/粉白/白色

经典运动风注入现代新意。Nike Sportswear 女子宽松高腰降落伞裤采用宽松版型，裤脚外侧融入按扣开衩设计，可供自主调节造型，尽显运动鞋魅力。利落塔夫绸面料，为你提供出色包覆。


  • 显示颜色： 黑/黑/粉白/白色
  • 款式： IF0335-010

产品细节

  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。