Nike Sportswear
女子开衫
34% 折让
Nike Sportswear 女子开衫将学院风外观与舒适质感巧妙糅合，造就经典运动风单品。 厚实针织面料，缔造利落垂坠效果，柔软亲肤，舒适非凡。配色 657 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 黑/帆白/苍野灰/帆白
- 款式： HV2495-010
Nike Sportswear
其他细节
- 双向拉链设计，可供打造多变造型
- 落肩设计结合超宽松版型，塑就随性外观
产品细节
- 大身整体成分：98% 腈纶/2% 其他纤维
- 领口、下摆和袖口采用条纹罗纹设计
- 超宽松版型
- 刺绣耐克勾勾标志
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
