 
Nike Sportswear 女子开衫 - 大学红/帆白/深藏青/帆白

Nike Sportswear

女子开衫

29% 折让

Nike Sportswear 女子开衫将学院风外观与舒适质感巧妙糅合，造就经典运动风单品。 厚实针织面料，缔造利落垂坠效果，柔软亲肤，舒适非凡。配色 657 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色： 大学红/帆白/深藏青/帆白
  • 款式： HV2495-657

其他细节

  • 双向拉链设计，可供打造多变造型
  • 落肩设计结合超宽松版型，塑就随性外观

产品细节

  • 大身整体成分：98% 腈纶/2% 其他纤维
  • 领口、下摆和袖口采用条纹罗纹设计
  • 超宽松版型
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 手洗
  • 显示颜色： 大学红/帆白/深藏青/帆白
  • 款式： HV2495-657

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。