Nike Sportswear
女子整版图案梭织夹克
25% 折让
风格多变，醒目张扬？ 是的，这就是我想要的。 Nike Sportswear 女子整版图案梭织夹克采用锦纶面料，结合超宽松版型，彰显出众风范。 正面双向拉链设计，可供打造多变造型。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IB7264-010
其他细节
轻盈面料搭配网眼布里料，清爽舒适
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 弹性袖口和下摆
- 后领下方刺绣耐克勾勾标志
- 口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
