 
Nike Sportswear 女子梭织夹克 - 海玻璃色

Nike Sportswear

女子梭织夹克

¥749

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子梭织夹克的设计灵感源自舒缓自然能量，令你倍感舒适，同时巧妙融入经典 Nike Windrunner 设计线条和实用细节。加长剪裁版型，塑就出众包覆效果；融入独特图案，致敬大地和自然，不断绽放非凡魅力。


  • 显示颜色： 海玻璃色
  • 款式： DM7909-093

Nike Sportswear

¥749

实用设计，经典 NIKE 风范

Nike Sportswear 女子梭织夹克的设计灵感源自舒缓自然能量，令你倍感舒适，同时巧妙融入经典 Nike Windrunner 设计线条和实用细节。加长剪裁版型，塑就出众包覆效果；融入独特图案，致敬大地和自然，不断绽放非凡魅力。

棉质帆布面料，不易撕裂

采用柔软耐穿面料，结合实用口袋、下部抽绳和弹性袖口，打造多变穿搭风格。

安心收纳

正面翻盖口袋，可安全收纳钥匙、卡片和手机。

Windrunner 设计线条

胸部设计线条撷取自元年款夹克，塑就经典 Nike 风范。

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海玻璃色
  • 款式： DM7909-093

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。