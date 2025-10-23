Nike Sportswear
女子梭织夹克
¥749
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子梭织夹克的设计灵感源自舒缓自然能量，令你倍感舒适，同时巧妙融入经典 Nike Windrunner 设计线条和实用细节。加长剪裁版型，塑就出众包覆效果；融入独特图案，致敬大地和自然，不断绽放非凡魅力。
- 显示颜色： 海玻璃色
- 款式： DM7909-093
Nike Sportswear
¥749
实用设计，经典 NIKE 风范
Nike Sportswear 女子梭织夹克的设计灵感源自舒缓自然能量，令你倍感舒适，同时巧妙融入经典 Nike Windrunner 设计线条和实用细节。加长剪裁版型，塑就出众包覆效果；融入独特图案，致敬大地和自然，不断绽放非凡魅力。
棉质帆布面料，不易撕裂
采用柔软耐穿面料，结合实用口袋、下部抽绳和弹性袖口，打造多变穿搭风格。
安心收纳
正面翻盖口袋，可安全收纳钥匙、卡片和手机。
Windrunner 设计线条
胸部设计线条撷取自元年款夹克，塑就经典 Nike 风范。
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 海玻璃色
- 款式： DM7909-093
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。