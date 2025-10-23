 
Nike Sportswear 女子梭织夹克 - 黑/白色/白色/白色

Nike Sportswear

女子梭织夹克

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子梭织夹克采用轻盈梭织面料，是四季皆宜的穿着佳选。 采用运动风格的撞色设计，尽显醒目街头风范。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： DM4933-010

¥499

轻盈包覆，醒目风范

Nike Sportswear 女子梭织夹克采用轻盈梭织面料，是四季皆宜的穿着佳选。 采用运动风格的撞色设计，尽显醒目街头风范。

其他细节

  • 梭织面料，轻盈耐穿
  • 醒目撞色设计，吸睛抢眼
  • 背面透气设计，提升透气性

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 胸前饰有丝网印制标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。