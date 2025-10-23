Nike Sportswear
女子梭织夹克
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子梭织夹克采用轻盈梭织面料，是四季皆宜的穿着佳选。 采用运动风格的撞色设计，尽显醒目街头风范。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： DM4933-010
Nike Sportswear
¥499
轻盈包覆，醒目风范
Nike Sportswear 女子梭织夹克采用轻盈梭织面料，是四季皆宜的穿着佳选。 采用运动风格的撞色设计，尽显醒目街头风范。
其他细节
- 梭织面料，轻盈耐穿
- 醒目撞色设计，吸睛抢眼
- 背面透气设计，提升透气性
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 胸前饰有丝网印制标志
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： DM4933-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。