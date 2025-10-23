Nike Sportswear
女子水洗背心
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子水洗背心采用短款版型，是享受明媚阳光的理想选择。棉质针织面料采用水洗处理，打造灵感源自 80 年代冲浪风格的复古外观。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： CZ9853-010
Nike Sportswear
¥299
短款上衣，暖日佳选
时尚针织棉料
舒爽非凡的针织面料，适合在温暖天气穿着，塑就休闲风范。
水洗工艺
棉质针织面料经水洗处理，为你塑就契合明媚暖天的复古外观。
罗纹设计细节
衣领和袖窿搭配罗纹设计，缔造经典休闲风范。衣领饰有刺绣 Swoosh 标志，彰显你对品牌的热爱。
其他细节
后领下方饰有梭织标签，增添复古格调
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料/罗纹拼接：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
