短款上衣，暖日佳选

Nike Sportswear 女子水洗背心采用短款版型，是享受明媚阳光的理想选择。棉质针织面料采用水洗处理，打造灵感源自 80 年代冲浪风格的复古外观。

时尚针织棉料

舒爽非凡的针织面料，适合在温暖天气穿着，塑就休闲风范。

水洗工艺

棉质针织面料经水洗处理，为你塑就契合明媚暖天的复古外观。

罗纹设计细节

衣领和袖窿搭配罗纹设计，缔造经典休闲风范。衣领饰有刺绣 Swoosh 标志，彰显你对品牌的热爱。

其他细节

后领下方饰有梭织标签，增添复古格调

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料/罗纹拼接：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CZ9853-010

