 
Nike Sportswear 女子渔夫运动帽 - 黑/黑

女子渔夫运动帽

¥249
黑/黑
白色/黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子渔夫运动帽采用软帽檐设计，为你在晴天营造凉爽感受；融入出众设计，助你在潮湿天气有效应对。刺绣图案设计，彰显你对 Swoosh 标志的热爱。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DA1805-010

出众风范

其他细节

  • 采用出众技术，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 传统结构和软帽檐提供灵活包覆效果，有效应对不良天气

产品细节

