Nike Sportswear
女子渔夫运动帽
¥249
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子渔夫运动帽采用软帽檐设计，为你在晴天营造凉爽感受；融入出众设计，助你在潮湿天气有效应对。刺绣图案设计，彰显你对 Swoosh 标志的热爱。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DA1805-010
出众风范
其他细节
- 采用出众技术，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 传统结构和软帽檐提供灵活包覆效果，有效应对不良天气
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
