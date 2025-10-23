 
Nike Sportswear 女子灯芯绒短袖上衣 - 黑/帆白

Nike Sportswear

女子灯芯绒短袖上衣

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子灯芯绒短袖上衣采用别致设计，塑就非凡舒适感受。超宽松版型，休闲却不松垮。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： DQ5946-010

Nike Sportswear

¥399

Nike Sportswear 女子灯芯绒短袖上衣采用别致设计，塑就非凡舒适感受。超宽松版型，休闲却不松垮。

其他细节

  • 灯芯绒面料，柔软舒适，散发柔和光泽
  • 轻微落肩结合宽松设计，营造舒适自信的穿着体验

产品细节

  • 76% 棉/21% 聚酯纤维/3% 氨纶
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： DQ5946-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。