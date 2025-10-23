Nike Sportswear
女子灯芯绒短袖上衣
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子灯芯绒短袖上衣采用别致设计，塑就非凡舒适感受。超宽松版型，休闲却不松垮。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： DQ5946-010
其他细节
- 灯芯绒面料，柔软舒适，散发柔和光泽
- 轻微落肩结合宽松设计，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 76% 棉/21% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
