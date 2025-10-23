Nike Sportswear
女子短袖连衣裙
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子短袖连衣裙采用你挚爱的T恤设计，巧搭腰部收紧抽绳。图案融入自然元素，营造自然外观，柔软棉料带来舒适包覆体验。轻松打造出众日常造型。
- 显示颜色： 蜜瓜绿
- 款式： DM7911-316
自然风格
其他细节
- 针织棉料触感柔软，是温暖天气中的易搭佳选
- 腰部抽绳缔造专属贴合感
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
