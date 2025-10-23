 
Nike Sportswear 女子短袖连衣裙 - 蜜瓜绿

Nike Sportswear

女子短袖连衣裙

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子短袖连衣裙采用你挚爱的T恤设计，巧搭腰部收紧抽绳。图案融入自然元素，营造自然外观，柔软棉料带来舒适包覆体验。轻松打造出众日常造型。


  • 显示颜色： 蜜瓜绿
  • 款式： DM7911-316

自然风格

其他细节

  • 针织棉料触感柔软，是温暖天气中的易搭佳选
  • 腰部抽绳缔造专属贴合感

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
