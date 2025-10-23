Nike Sportswear
女子短袖T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子短袖T恤采用柔软厚实棉料，质感顺滑，是日常穿搭的理想选择。条纹设计和 Futura 标志，为你打造日常穿着佳选。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DM8881-100
条纹设计，经典风范
其他细节
- 厚实针织棉料呈现挺括垂坠效果，缔造顺滑稳定的穿着感受
- 刺绣贴片标志，彰显你对品牌的热爱
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 面料/罗纹拼接：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
