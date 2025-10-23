 
Nike Sportswear 女子短袖T恤 - 白色

Nike Sportswear

女子短袖T恤

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子短袖T恤采用柔软厚实棉料，质感顺滑，是日常穿搭的理想选择。条纹设计和 Futura 标志，为你打造日常穿着佳选。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DM8881-100

Nike Sportswear

¥299

条纹设计，经典风范

Nike Sportswear 女子短袖T恤采用柔软厚实棉料，质感顺滑，是日常穿搭的理想选择。条纹设计和 Futura 标志，为你打造日常穿着佳选。

其他细节

  • 厚实针织棉料呈现挺括垂坠效果，缔造顺滑稳定的穿着感受
  • 刺绣贴片标志，彰显你对品牌的热爱

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 面料/罗纹拼接：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DM8881-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。