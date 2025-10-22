Nike Sportswear
女子短裙
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子短裙采用轻盈不易撕裂面料和出色剪裁设计，塑就柔美外观、透气感受和多元造型。可调节腰部，缔造个性化贴合感。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： DC6093-010
时尚飘逸
其他细节
- 不易撕裂面料，轻盈柔软
- 褶裥设计，带来飘逸美感
产品细节
- 腰部搭配可调节抽绳
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
