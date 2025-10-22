 
Nike Sportswear 女子短裙 - 黑/黑/黑

Nike Sportswear

女子短裙

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子短裙采用轻盈不易撕裂面料和出色剪裁设计，塑就柔美外观、透气感受和多元造型。可调节腰部，缔造个性化贴合感。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： DC6093-010

时尚飘逸

其他细节

  • 不易撕裂面料，轻盈柔软
  • 褶裥设计，带来飘逸美感

产品细节

  • 腰部搭配可调节抽绳
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
