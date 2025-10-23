Nike Sportswear
女子短裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子短裤采用宽大版型，彰显大号的醒目风格。口袋采用匠心面料，旨在向 Air Max 运动鞋致敬，彰显运动鞋风范。
- 显示颜色： 霜淡草绿/杉木浅蓝灰/霜淡草绿
- 款式： CT4529-321
Nike Sportswear
¥399
AIR 灵感
其他细节
- 宽大版型，塑就街头风范
- 塔夫绸面料，舒适耐穿
- 口袋采用匠心面料，灵感源自 Air Max 运动鞋
- 弹性腰部搭配抽绳，打造个性化贴合感
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 锦纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
