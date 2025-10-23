 
Nike Sportswear 女子短裤 - 霜淡草绿/杉木浅蓝灰/霜淡草绿

Nike Sportswear

女子短裤

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子短裤采用宽大版型，彰显大号的醒目风格。口袋采用匠心面料，旨在向 Air Max 运动鞋致敬，彰显运动鞋风范。


  • 显示颜色： 霜淡草绿/杉木浅蓝灰/霜淡草绿
  • 款式： CT4529-321

Nike Sportswear

¥399

AIR 灵感

Nike Sportswear 女子短裤采用宽大版型，彰显大号的醒目风格。口袋采用匠心面料，旨在向 Air Max 运动鞋致敬，彰显运动鞋风范。

其他细节

  • 宽大版型，塑就街头风范
  • 塔夫绸面料，舒适耐穿
  • 口袋采用匠心面料，灵感源自 Air Max 运动鞋
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造个性化贴合感

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 霜淡草绿/杉木浅蓝灰/霜淡草绿
  • 款式： CT4529-321

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。