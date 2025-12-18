 
Nike Sportswear 女子紧身图案全长拉链开襟针织衫 - 粉白/黑/黑

Nike Sportswear

女子紧身图案全长拉链开襟针织衫

¥899
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

运动风格，精致外观。Nike Sportswear 女子紧身图案全长拉链开襟针织衫采用加粗罗纹下摆和袖口设计，打造简约外观，双向拉链可供随心变换风格，随心调节包覆效果。


  • 显示颜色： 粉白/黑/黑
  • 款式： IF4414-104

Nike Sportswear

¥899

运动风格，精致外观。Nike Sportswear 女子紧身图案全长拉链开襟针织衫采用加粗罗纹下摆和袖口设计，打造简约外观，双向拉链可供随心变换风格，随心调节包覆效果。

产品细节

  • 大身整体成分：58% 粘纤/17% 聚酯纤维/16% 腈纶/8% 锦纶/1% 其他纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 粉白/黑/黑
  • 款式： IF4414-104

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。