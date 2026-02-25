Nike Sportswear
女子紧身图案全长拉链开襟针织衫
16% 折让
运动风格，精致外观。Nike Sportswear 女子紧身图案全长拉链开襟针织衫采用加粗罗纹下摆和袖口设计，打造简约外观，双向拉链可供随心变换风格，随心调节包覆效果。
- 显示颜色： 粉白/黑/黑
- 款式： IF4414-104
Nike Sportswear
16% 折让
运动风格，精致外观。Nike Sportswear 女子紧身图案全长拉链开襟针织衫采用加粗罗纹下摆和袖口设计，打造简约外观，双向拉链可供随心变换风格，随心调节包覆效果。
产品细节
- 大身整体成分：58% 粘纤/17% 聚酯纤维/16% 腈纶/8% 锦纶/1% 其他纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 粉白/黑/黑
- 款式： IF4414-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。