Nike Sportswear
女子紧身长袖短款上衣
27% 折让
Nike Sportswear 女子紧身长袖短款上衣采用运动风格的紧身版型设计，质感顺滑，富有弹性，塑就简约利落的外观和舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 冷杉绿/深藏青/粉白/粉白
- 款式： IF0339-323
产品细节
- 刺绣标志
- 罗纹衣领
- 65% 粘纤/30% 锦纶/5% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
