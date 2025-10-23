Nike Sportswear
女子缎面长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子缎面长裤采用利落缎面面料，为造型注入些许光泽感，焕新经典款型。可调式腰部设计，可供自主调节理想贴合度。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA2467-010
Nike Sportswear
¥499
顺滑光泽，舒适非凡
柔软顺滑
缎面面料，缔造顺滑光泽外观。
贴合裤管口和腰部
弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。
产品细节
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
