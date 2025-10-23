 
Nike Sportswear 女子缎面长裤 - 黑

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子缎面长裤采用利落缎面面料，为造型注入些许光泽感，焕新经典款型。可调式腰部设计，可供自主调节理想贴合度。


  • 显示颜色：
  • 款式： DA2467-010

顺滑光泽，舒适非凡

柔软顺滑

缎面面料，缔造顺滑光泽外观。

贴合裤管口和腰部

弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。

产品细节

  • 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
