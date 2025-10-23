Nike Sportswear
女子背心
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子背心以轻盈棉针织面料精制而成，缔造凉爽休闲的穿着感受。精心打造的拼接设计，巧妙点缀精致缝线，焕新演绎这款适合炎热天气的挚爱单品。
- 显示颜色： 柔和橙/浅赭
- 款式： CZ9252-805
多接缝设计
针织棉料
棉针织面料，质感舒适。
高效结构，减少材耗
图案结构可有助于减少面料浪费。精致缝线巧妙点缀这些细节，焕新演绎这一经典版型。
Nike Grind
Swoosh 标志由 Nike Grind 制成。
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
