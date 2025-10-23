 
Nike Sportswear 女子背心 - 柔和橙/浅赭

Nike Sportswear 女子背心以轻盈棉针织面料精制而成，缔造凉爽休闲的穿着感受。精心打造的拼接设计，巧妙点缀精致缝线，焕新演绎这款适合炎热天气的挚爱单品。


  • 显示颜色： 柔和橙/浅赭
多接缝设计

Nike Sportswear 女子背心以轻盈棉针织面料精制而成，缔造凉爽休闲的穿着感受。精心打造的拼接设计，巧妙点缀精致缝线，焕新演绎这款适合炎热天气的挚爱单品。

针织棉料

棉针织面料，质感舒适。

高效结构，减少材耗

图案结构可有助于减少面料浪费。精致缝线巧妙点缀这些细节，焕新演绎这一经典版型。

Nike Grind

Swoosh 标志由 Nike Grind 制成。

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
