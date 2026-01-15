 
Nike Sportswear 女子褶裥袖夹克 - 黑/帆白

黑/帆白
帆白/帆白

运动风格，精致外观。Nike Sportswear 女子褶裥袖夹克采用超宽松版型，为你塑就宽松外观。衣袖融入梭织褶裥拼接，增添一抹优雅气息。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IQ0437-010

产品细节

  • 刺绣标志
  • 双向拉链
  • 插手口袋
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接/口袋：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶 
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
