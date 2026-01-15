Nike Sportswear
女子褶裥袖夹克
¥899
运动风格，精致外观。Nike Sportswear 女子褶裥袖夹克采用超宽松版型，为你塑就宽松外观。衣袖融入梭织褶裥拼接，增添一抹优雅气息。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IQ0437-010
Nike Sportswear
¥899
运动风格，精致外观。Nike Sportswear 女子褶裥袖夹克采用超宽松版型，为你塑就宽松外观。衣袖融入梭织褶裥拼接，增添一抹优雅气息。
产品细节
- 刺绣标志
- 双向拉链
- 插手口袋
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接/口袋：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IQ0437-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。