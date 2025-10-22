Nike Sportswear
女子起绒圆领上衣
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子起绒圆领上衣采用厚实起绒面料搭配标准版型，是必备温暖单品，让你迫不及待想日常穿搭。别致 Swoosh 设计，展现对 Nike 的喜爱之情。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DC3941-100
Nike Sportswear
¥549
柔软舒适
Nike Sportswear 女子起绒圆领上衣采用厚实起绒面料搭配标准版型，是必备温暖单品，让你迫不及待想日常穿搭。别致 Swoosh 设计，展现对 Nike 的喜爱之情。
其他细节
- 内里起绒面料，出众包覆且柔软舒适
- 罗纹细节，塑就稳固贴合感
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DC3941-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。