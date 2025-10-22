Nike Sportswear 女子起绒圆领上衣采用厚实起绒面料搭配标准版型，是必备温暖单品，让你迫不及待想日常穿搭。别致 Swoosh 设计，展现对 Nike 的喜爱之情。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。