 
Nike Sportswear 女子起绒圆领上衣 - 白色

Nike Sportswear

女子起绒圆领上衣

¥549
白色
黑

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子起绒圆领上衣采用厚实起绒面料搭配标准版型，是必备温暖单品，让你迫不及待想日常穿搭。别致 Swoosh 设计，展现对 Nike 的喜爱之情。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DC3941-100

柔软舒适

Nike Sportswear 女子起绒圆领上衣采用厚实起绒面料搭配标准版型，是必备温暖单品，让你迫不及待想日常穿搭。别致 Swoosh 设计，展现对 Nike 的喜爱之情。

其他细节

  • 内里起绒面料，出众包覆且柔软舒适
  • 罗纹细节，塑就稳固贴合感

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。