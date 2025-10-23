Nike Sportswear
女子起绒连帽衫
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子起绒连帽衫采用反面起绒针织面料，搭配超宽松版型，打造出众柔软质感。落肩设计和宽松衣袖剪裁，营造休闲外观。
- 显示颜色： 香槟色/白色
- 款式： CZ2591-645
Nike Sportswear
¥449
宽松设计，休闲风范
Nike Sportswear 女子起绒连帽衫采用反面起绒针织面料，搭配超宽松版型，打造出众柔软质感。落肩设计和宽松衣袖剪裁，营造休闲外观。
其他细节
- 反面起绒针织面料，柔软舒适
- 弹性针织下摆和袖口，赋予休闲风格舒适感受
产品细节
- 超宽松版型，营造宽大舒适感受
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 香槟色/白色
- 款式： CZ2591-645
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。