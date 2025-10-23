 
Nike Sportswear 女子起绒连帽衫 - 椰奶色/白色

¥449

Nike Sportswear 女子起绒连帽衫采用反面起绒针织面料，搭配超宽松版型，打造出众柔软质感。落肩设计和宽松衣袖剪裁，营造休闲外观。


  • 显示颜色： 椰奶色/白色
  • 款式： CZ2591-113

宽松设计，休闲风范

Nike Sportswear 女子起绒连帽衫采用反面起绒针织面料，搭配超宽松版型，打造出众柔软质感。落肩设计和宽松衣袖剪裁，营造休闲外观。

其他细节

  • 反面起绒针织面料，柔软舒适
  • 弹性针织下摆和袖口，赋予休闲风格舒适感受

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽大舒适感受
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
