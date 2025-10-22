Nike Sportswear
女子起绒长裤
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子起绒长裤采用柔软起绒面料，搭配 VELCRO® 魔术贴侧条纹和可拆卸贴片，塑就独特、专属的造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CJ2037-010
Nike Sportswear
¥549
经典风范，别致元素
非凡舒适
起绒面料柔软舒适，适合日常穿搭。
专属格调
裤筒侧边搭配 VELCRO® 魔术贴条纹，可拆卸贴片让你自由变换造型。
可调式贴合感
弹性腰部搭配抽绳设计，可供自主调节贴合度。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
