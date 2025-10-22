 
Nike Sportswear 女子起绒长裤 - 黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子起绒长裤采用柔软起绒面料，搭配 VELCRO® 魔术贴侧条纹和可拆卸贴片，塑就独特、专属的造型。


  显示颜色：
  款式： CJ2037-010

经典风范，别致元素

Nike Sportswear 女子起绒长裤采用柔软起绒面料，搭配 VELCRO® 魔术贴侧条纹和可拆卸贴片，塑就独特、专属的造型。

非凡舒适

起绒面料柔软舒适，适合日常穿搭。

专属格调

裤筒侧边搭配 VELCRO® 魔术贴条纹，可拆卸贴片让你自由变换造型。

可调式贴合感

弹性腰部搭配抽绳设计，可供自主调节贴合度。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CJ2037-010

