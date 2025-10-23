Nike Sportswear
Nike Sportswear 女子连帽衫的灵感源自 90 年代吊带裙的整版花卉印花，采用新颖外观设计，为你带来充裕的活动空间，缔造自由无拘的运动体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ1085-010
花卉魅力，短款上衣
其他细节
- 胸前图案灵感源自吊带裙的印花
- 肩部和袖子采用宽松设计，塑就时尚外观及舒适体验
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
