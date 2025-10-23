 
Nike Sportswear 女子连帽衫 - 黑

Nike Sportswear

女子连帽衫

¥499

Nike Sportswear 女子连帽衫的灵感源自 90 年代吊带裙的整版花卉印花，采用新颖外观设计，为你带来充裕的活动空间，缔造自由无拘的运动体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： DJ1085-010

花卉魅力，短款上衣

其他细节

  • 胸前图案灵感源自吊带裙的印花
  • 肩部和袖子采用宽松设计，塑就时尚外观及舒适体验

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
  • 可机洗
