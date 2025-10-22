 
Nike Sportswear 女子连衣裙 - 黑

女子连衣裙

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子连衣裙采用柔软棉料结合网眼布拼接设计，可搭配您喜爱的运动鞋，两侧采用按扣装饰，彰显您的运动鞋风采。


  • 显示颜色：
  • 款式： CT0763-010

AIR 灵感

其他细节

  • 全长设计，让您从头到脚醒目时尚
  • 两侧搭配按扣设计，可供自主调节贴合度，彰显运动鞋的魅力
  • 柔软棉料搭配网眼布拼接，舒适透气

产品细节

  • 衣身：100% 棉。拼接：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。