Nike Sportswear
女子连衣裙
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子连衣裙采用柔软棉料结合网眼布拼接设计，可搭配您喜爱的运动鞋，两侧采用按扣装饰，彰显您的运动鞋风采。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CT0763-010
Nike Sportswear
29% 折让
AIR 灵感
Nike Sportswear 女子连衣裙采用柔软棉料结合网眼布拼接设计，可搭配您喜爱的运动鞋，两侧采用按扣装饰，彰显您的运动鞋风采。
其他细节
- 全长设计，让您从头到脚醒目时尚
- 两侧搭配按扣设计，可供自主调节贴合度，彰显运动鞋的魅力
- 柔软棉料搭配网眼布拼接，舒适透气
产品细节
- 衣身：100% 棉。拼接：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CT0763-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。