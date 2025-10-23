Nike Sportswear
女子遮阳帽
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子遮阳帽可有效遮挡阳光，结合透气性设计，塑就时尚复古风范和实用性兼具的出众造型。松紧绳搭配栓扣设计，轻松打造个性化贴合效果。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DH2059-010
经典设计，焕新升级
其他细节
- 优质汗带，助你保持头部干爽舒适
- 弧形帽檐设计，为你遮挡刺眼阳光
- 松紧绳搭配栓扣设计，打造个性化贴合效果
产品细节
- 95% 聚酯纤维/5% 氨纶
- 只可干洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
