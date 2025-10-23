 
Nike Sportswear 女子遮阳帽 - 黑

¥199

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子遮阳帽可有效遮挡阳光，结合透气性设计，塑就时尚复古风范和实用性兼具的出众造型。松紧绳搭配栓扣设计，轻松打造个性化贴合效果。


经典设计，焕新升级

其他细节

  • 优质汗带，助你保持头部干爽舒适
  • 弧形帽檐设计，为你遮挡刺眼阳光
  • 松紧绳搭配栓扣设计，打造个性化贴合效果

产品细节

  • 95% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 只可干洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DH2059-010

