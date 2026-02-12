Nike Sportswear
女子针织圆领运动衫
34% 折让
Nike Sportswear 女子针织圆领运动衫简约休闲，彰显经典风范。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。配色 133 、677 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 队红
- 款式： IO7829-677
产品细节
- 罗纹下摆和袖口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
