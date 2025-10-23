 
Nike Sportswear 女子针织连帽衫 - 红褐色/调色桦树色/红褐色

女子针织连帽衫

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子针织连帽衫从咖啡馆文化汲取设计灵感；由舒适针织面料制成，外层触感顺滑，内里轻微起绒设计，打造保暖柔软的穿着体验。风帽搭配抽绳，助你轻松调整贴合效果与造型。


  • 显示颜色： 红褐色/调色桦树色/红褐色
  • 款式： DD5725-263

柔软舒适

其他细节

  • 柔软针织面料经轻微起绒处理，温暖舒适
  • 超宽松版型搭配轻微落肩设计，塑就休闲外观
  • 从咖啡文化的悠闲氛围汲取灵感

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
