Nike Sportswear
女子针织连帽衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子针织连帽衫从咖啡馆文化汲取设计灵感；由舒适针织面料制成，外层触感顺滑，内里轻微起绒设计，打造保暖柔软的穿着体验。风帽搭配抽绳，助你轻松调整贴合效果与造型。
- 显示颜色： 红褐色/调色桦树色/红褐色
- 款式： DD5725-263
柔软舒适
其他细节
- 柔软针织面料经轻微起绒处理，温暖舒适
- 超宽松版型搭配轻微落肩设计，塑就休闲外观
- 从咖啡文化的悠闲氛围汲取灵感
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 罗纹袖口和下摆
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
