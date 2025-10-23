Nike Sportswear 女子针织连帽衫从咖啡馆文化汲取设计灵感；由舒适针织面料制成，外层触感顺滑，内里轻微起绒设计，打造保暖柔软的穿着体验。风帽搭配抽绳，助你轻松调整贴合效果与造型。

