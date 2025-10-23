 
Nike Sportswear 女子针织长裤 - 黑/白色

Nike Sportswear

女子针织长裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子针织长裤焕新衣橱基本单品，赋予非凡舒适的穿着感受。 采用柔软针织面料，结合罗纹裤脚设计,带来稳固贴合感。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CV8643-010


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CV8643-010

柔软针织，衣橱佳选

Nike Sportswear 女子针织长裤焕新衣橱基本单品，赋予非凡舒适的穿着感受。 采用柔软针织面料，结合罗纹裤脚设计，带来稳固贴合感。

其他细节

  • 针织面料，柔软舒适
  • 腰部搭配罗纹和抽绳，打造可调式贴合感
  • 侧边口袋提供便利的储物空间
  • 罗纹裤脚设计，尽显运动鞋魅力

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：50% 聚酯纤维/25% 棉/25% 粘纤 罗纹拼接：49% 聚酯纤维/25% 粘纤/23% 棉/3% 氨纶。
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。