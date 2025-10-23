Nike Sportswear
女子针织长裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子针织长裤焕新衣橱基本单品，赋予非凡舒适的穿着感受。 采用柔软针织面料，结合罗纹裤脚设计，带来稳固贴合感。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CV8643-010
Nike Sportswear
¥449
柔软针织，衣橱佳选
其他细节
- 针织面料，柔软舒适
- 腰部搭配罗纹和抽绳，打造可调式贴合感
- 侧边口袋提供便利的储物空间
- 罗纹裤脚设计，尽显运动鞋魅力
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：50% 聚酯纤维/25% 棉/25% 粘纤 罗纹拼接：49% 聚酯纤维/25% 粘纤/23% 棉/3% 氨纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
