 
Nike Sportswear 女子长款全长拉链开襟起绒外套 - 燕麦色/黑

Nike Sportswear

女子长款全长拉链开襟起绒外套

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子长款全长拉链开襟起绒外套提供出色包覆效果，令你在寒冷天气中畅享温暖感受。起绒面料，打造适合日常穿搭的理想单品。


  • 显示颜色： 燕麦色/黑
  • 款式： CU7071-140

起绒设计

其他细节

  • 采用柔软起绒设计，表面柔滑
  • 正面拉链开襟设计，打造轻松自然的运动体验
  • 罗纹饰边，帮助保持温暖，无惧严寒

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽大舒适感受
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

