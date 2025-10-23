Nike Sportswear
女子长款全长拉链开襟起绒外套
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子长款全长拉链开襟起绒外套提供出色包覆效果，令你在寒冷天气中畅享温暖感受。起绒面料，打造适合日常穿搭的理想单品。
- 显示颜色： 燕麦色/黑
- 款式： CU7071-140
起绒设计
其他细节
- 采用柔软起绒设计，表面柔滑
- 正面拉链开襟设计，打造轻松自然的运动体验
- 罗纹饰边，帮助保持温暖，无惧严寒
产品细节
- 超宽松版型，营造宽大舒适感受
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 燕麦色/黑
- 款式： CU7071-140
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
