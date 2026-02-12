Nike Sportswear
女子长袖针织上衣
18% 折让
Nike Sportswear 女子长袖针织上衣采用运动风格设计，打造日常佳选。精制提花面料，融入哑光和光泽效果，增添精致层次感，塑就出众垂坠效果。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/波罗的海蓝
- 款式： IM7453-652
Nike Sportswear
18% 折让
Nike Sportswear 女子长袖针织上衣采用运动风格设计，打造日常佳选。精制提花面料，融入哑光和光泽效果，增添精致层次感，塑就出众垂坠效果。
其他细节
落肩设计结合宽松版型，塑就轻松休闲外观
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 罗纹袖口和衣领
- 宽松版型
- 衣领到袖口采用滚边设计
- 可机洗
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/波罗的海蓝
- 款式： IM7453-652
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。