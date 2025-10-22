Nike Sportswear
女子长袖T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子长袖T恤质地轻盈，是日常叠搭理想佳选。胸前饰有简约 Swoosh 刺绣标志，提升整体造型格调；棉质针织结构，塑就非凡柔软感受。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DC9834-100
其他细节
- 轻盈棉质面料，质感柔软，是日常穿搭的理想之选
- Swoosh 刺绣细节，彰显品牌时尚风范
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
