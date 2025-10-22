 
Nike Sportswear 女子长袖T恤 - 白色/黑

Nike Sportswear

女子长袖T恤

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子长袖T恤质地轻盈，是日常叠搭理想佳选。胸前饰有简约 Swoosh 刺绣标志，提升整体造型格调；棉质针织结构，塑就非凡柔软感受。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DC9834-100

Nike Sportswear

¥299

Nike Sportswear 女子长袖T恤质地轻盈，是日常叠搭理想佳选。胸前饰有简约 Swoosh 刺绣标志，提升整体造型格调；棉质针织结构，塑就非凡柔软感受。

其他细节

  • 轻盈棉质面料，质感柔软，是日常穿搭的理想之选
  • Swoosh 刺绣细节，彰显品牌时尚风范

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DC9834-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。